Die Anleger hierzulande wagen sich am letzten Handelstag der Woche weiter aus der Deckung, was auch der anhaltenden Entspannung in Nahost zu verdanken sein dürfte.

Der DAX startet mit Gewinnen in den Freitagshandel und steigt zur Eröffnung um 0,91 Prozent auf 23.864,67 Punkte.

Damit kann der deutsche Leitindex über die 21-Tage-Linie sowie über sein Wochenhoch vom Dienstag steigen, als ihn der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran bis auf knapp 23.813 Punkte getrieben hatte.

"Sicherlich ist in den derzeitigen Kursen schon einiges Positives eskomptiert und auch auf technischer Seite gibt es noch ein gewisses Korrekturrisiko", meinte am Freitag die Helaba in ihrem Morgenkommentar. Und im Zollstreit zwischen der EU und den USA rückt der 9. Juli mit Donald Trumps dann endender Zollpause immer näher. Den europäischen Unternehmen drohen dann Abgaben von 50 Prozent auf ihre Ausfuhren in die USA.

DAX-Rekord bleibt weiter fern

Ein neuer Rekord für den deutschen Leitindex bleibt unterdessen aber weiterhin fern: Am 5. Juni hatte der DAX nach dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank noch bei 24.479,42 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Auch auf Schlusskursbasis erreichte er an diesem Tag bei 24.323,58 Punkten einen neuen Rekord.

KI und Geldpolitik bleiben bestimmende Themen

Mittlerweile ist die Lage in Nahost etwas in den Hintergrund gerückt. Im Fokus stehen vielmehr wieder der KI-Megatrend, nachdem der US-Kongress eine weitgehende Regulierungsfreiheit über zehn Jahre vorgesehen hat, die Ausgabenziele der Nato sowie die ebenfalls milliardenschweren Infrastrukturpläne Deutschlands.

Außerdem rückt auch die Gelpolitik wieder verstärkt in den Fokus, denn einem Pressebericht zufolge könnte US-Präsident Donald Trump schon weit vor dem Ablauf der Amtszeit von Jerome Powell eine Nachfolgeregelung für den US-Notenbankchef treffen. Unter Anlegern wurde deshalb die Vermutung geäußert, dass ein sogenannter Schatten-Vorsitzender geschaffen wird. Laut dem Devisenexperten Michael Pfister von der Commerzbank würde damit auch die Wahrscheinlichkeit früherer Zinssenkungen steigen.

Internationale Preisdaten im Blick

Zudem sind die Augen vor dem Wochenende vor allem auf internationale Preisdaten gerichtet. So wurden in Japan bereits etwas zurückgehende Verbraucherpreise berichtet. In Europa stehen zahlreiche Länderdaten wie aus Frankreich und Spanien an, in den USA folgt dann am Nachmittag der von der US-Notenbank verfolgte PCE-Index. Dort wird ein Anstieg von 2,6 Prozent erwartet.

