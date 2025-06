DAX aktuell

KI und US-Geldpolitik im Fokus: DAX vor freundlichem Handelsstart am Freitag

27.06.25 07:23 Uhr

Die Anleger hierzulande dürften sich am letzten Handelstag der Woche weiter aus der Deckung wagen, was auch der anhaltenden Entspannung in Nahost zu verdanken ist.

Wer­bung

DAX dürfte am Freitag mit Gewinnen in den Handel starten, wird aber voraussichtlich noch unter 23.800 Punkten und damit auch unter seinem Wochenhoch vom Dienstag bleiben, als der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran die Ölpreise hatte einknicken und die Aktienkurse im Gegenzug steigen lassen.

Wer­bung Wer­bung DAX-Rekord bleibt weiter fern Ein neuer Rekord für den deutschen Leitindex bleibt unterdessen aber weiterhin fern: Am 5. Juni hatte der DAX nach dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank noch bei 24.479,42 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Auch auf Schlusskursbasis erreichte er an diesem Tag bei 24.323,58 Punkten einen neuen Rekord. KI und Geldpolitik bleiben bestimmende Themen Mittlerweile ist die Lage in Nahost etwas in den Hintergrund gerückt. Im Fokus stehen vielmehr wieder der KI-Megatrend, die Ausgabenziele der Nato, die ebenfalls milliardenschweren Infrastrukturpläne Deutschlands sowie die Zollstreitigkeiten zwischen den USA und der EU sowie US-Geldpolitik. So wurden in der nun endenden Börsenwoche auch Zinssenkungshoffnungen geschürt. Denn: Einem Pressebericht zufolge könnte US-Präsident Donald Trump schon weit vor dem Ablauf der Amtszeit eine Nachfolgeregelung für den US-Notenbankchef Jerome Powell treffen. Sollte dies tatsächlich schon diesen Herbst geschehen, "steigt die Gefahr, dass Powell in seinen letzten Monaten zur 'lahmen Ente' wird", erklärte Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank schon tags zuvor. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com