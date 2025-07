DAX-FLASH: Leitindex weitet Wochenverlust sich etwas aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner zweitägigen Stabilisierung zeichnen sich im DAX am Freitag wieder Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels 0,4 Prozent tiefer auf 23.847 Punkte. Damit würde der Abschlag diese Woche auf 0,8 Prozent anwachsen.

Die Rekorde in den Nasdaq-Indizes in den USA fielen am Vorabend etwa mit dem Ende des europäischen Handels zusammen. Weiteren Schub gab es nicht mehr und an diesem Freitag wird in Übersee aufgrund des "Unabhängigkeitstages" nicht gehandelt.

Derweil wird das Zeitfenster kleiner für einen Zolldeal der EU mit den USA. US-Präsident Trump will ab dem 9. Juli weitere Zölle in Höhe von 50 Prozent in Kraft treten lassen, wenn die Europäer ihm in Handelsfragen nicht entgegenkommen./ag/mis