Anleger an der Frankfurter Börse vor US-Arbeitsmarktbericht zuversichtlich: DAX nimmt Kurs auf 13.300 Punkte

Der DAX verbuchte zur Eröffnung ein Plus von 0,54 Prozent und steigt auf 13.201,24 Punkte. Im Anschluss bewegt er sich noch höher und notiert aktuell 1,21 Prozent stärker bei 13.289,05 Punkten.

Die Anleger warten zum Wochenausklang mit Spannung auf den US-Arbeitsmarktbericht für Oktober. Die deutlich schwächer als erwarteten Auftragseingänge für die deutsche Industrie im September wurden aktuell wenig beachtet. Weitere Impulse erhofft sich der Markt von einer Rede der Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde , in der estnischen Hauptstadt Tallin am Freitag.

US-Arbeitsmarktbericht steht an

Experten zufolge dürfte die Zahl der neu geschaffenen Stellen in den USA deutlich weniger gestiegen sein als in den vorangegangenen Monaten. "Ein schwächerer Arbeitsmarktbericht muss an den Börsen aber nicht zwingend schlecht ankommen", erklärt Thomas Altmann, Analyst beim Vermögensverwalter QC Partners. "Ein Jahrestief bei den neu geschaffenen Stellen könnte eines der Puzzleteile sein, das die US-Notenbank Fed braucht, um schon im Dezember langsamer an der Zinsschraube zu drehen."

Diese Hoffnung hatte den DAX im Oktober von einem Niveau um 12.000 Punkte aus bis Anfang November auf über 13.400 Zähler nach oben getrieben. Zuletzt hatte der Leitindex jedoch geschwächelt, denn die jüngsten geldpolitischen Signale der Fed mit der Aussicht auf langfristig hohe Zinsen nahm den Börsen den Wind aus den Segeln.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag