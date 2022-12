Großer Verfallstag: DAX geht mit Verlusten aus dem Handel an der Frankfurter Börse

Der DAX eröffnete den Großen Verfallstag 0,06 Prozent niedriger bei 13.978,44 Zählern. Nachdem er am Mittag bis auf rund 13.800 Punkte fiel, verlor er letztlich 0,67 Prozent auf 13.893,07 Punkte.

Zinsangst drückt DAX am Vortag weit nach unten

Am Vortag war "das Zinsgespenst zurückgekehrt", so formulierte es Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. Die Ankündigung weiterer deutlicher Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank hatte den DAX mit dem größten Tagesverlust seit Juni knapp unter die 14.000er Marke gedrückt. Er erreichte den tiefsten Stand seit mehr als einem Monat.

Hexensabbat am Freitag

Am Mittag liefen Terminkontrakte und Optionen auf den DAX und den Eurozone -Leitindex EURO STOXX 50 aus. Zu diesem sogenannten großen Verfallstermin versuchen die Investoren, die Index-Kurse in eine für sie günstige Richtung zu bewegen. Bewegungen können unter diesen Umständen fundamental nicht erklärbar sein.

"Durch den heutigen Tag müssen die Anlegerinnen und Anleger noch durch, bevor sie auf etwas mehr weihnachtliche Ruhe auf dem Parkett hoffen dürfen", sagte Altmann. Es handele sich um den "größten und wichtigsten Optionsverfalltermin des Jahres", bei dem auch die 14.000 Punkte eine bedeutende Rolle spielen dürften. Sollte die Marke wieder überschritten werden, würde er darin "ein sehr positives Signal" sehen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com