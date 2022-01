Nach Inflationsdaten: DAX hält sich auf grünem Terrain

Der DAX stieg zu Beginn der neuen Handelswoche um 1,23 Prozent auf 15.506,79 Punkte und eroberte damit zunächst die wichtige Marke von 15.500 Zählern zurück. Aktuell liegt das Plus des Börsenbarometers bei 0,52 Prozent und damit bei einem Stand von 15.398,58 Punkten.Die nach wie vor hohe Inflation hält den Kursanstieg am deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn in Schach.

Kursgewinne regen immer wieder zu Verkäufen an

Am Vormittag waren die Indizes dank starker Vorgaben aus den USA noch deutlicher auf dem Erholungspfad. Wie so oft in jüngster Vergangenheit wurden auch diesmal wieder zwischenzeitlich höhere Kursgewinne genutzt, um zu verkaufen.

Deutsche Inflation "hartnäckig"

Im Januar schwächte sich die Inflation in Deutschland im Jahresvergleich leicht ab, aber längst nicht in dem Maß, wie es Volkswirte erwartet hatten. "Die Teuerung erscheint damit hartnäckiger als zunächst gedacht und so steht die Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck, doch noch schneller zu reagieren", kommentierten die Ökonomen der Helaba. "Auf jeden Fall dürften die Notenbanker am Donnerstag in Erklärungsnöte kommen." Dann steht die nächste Zinssitzung der EZB an.

Wegen des Preisauftriebs stehen die Notenbanken der USA und der Eurozone unter Druck. Anleger fürchten eine stärkere geldpolitische Straffung als bisher angenommen. Dies hatte die Aktienmärkte zuletzt schon erheblich belastet. Die Berenberg Bank geht mittlerweile davon aus, dass die US-Notenbank in diesem Jahr sechsmal die Zinsen anheben wird.

