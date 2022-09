Rote Vorzeichen an Frankfurter Börse: DAX rutscht Richtung Jahrestief

Am deutschen Aktienmarkt kommt es am Freitag zu leichten Abgaben. Zum Start verlor der DAX 0,20 Prozent auf 12.506,64 Punkte. Zuletzt geht es um 0,97 Prozent auf 12.409,81 Zähler abwärts.

Auch am letzten Handelstag der Woche präsentiert sich der deutsche Aktienmarkt schwach. Die jüngste Häufung von Zinserhöhungen großer Notenbanken stecken den Investoren auch am Freitagmorgen noch in den Gliedern.

Jahrestief im Blick

Für den DAX dürfte es jetzt auf die Zone um 12.400 Punkten ankommen. Auf diesem Niveau liegen die Jahrestiefstände vom März und Juli. DAX-Kurse darunter könnten die Talfahrt noch beschleunigen, sagen Analysten. "Bei einem Unterschreiten des Jahrestiefs würden die runde 12.000 und anschließend das Verlaufstief vom Oktober 2020 (11.450 Punkte) ins Blickfeld rücken", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Das Jahrestief wurde am 5. Juli bei 12.390,95 Zählern markiert.

Sorge vor Rezession wächst nach US- Zinserhöhung

An der Wall Street rutschen die wichtigsten US-Indizes weiter auf ihre Jahrestiefs vom Juni zu. Nach dem dritten großen US-Zinsschritt in Folge sorgen sich die Anleger noch mehr vor einer Rezession als Kollateralschaden im Kampf gegen die hohe Inflation.

