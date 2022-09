Verluste zum Handelsstart an Frankfurter Börse: DAX vor Fed-Entscheid schwach

Der DAX eröffnete die Frankfurt-Sitzung mit einem Abschlag von 0,91 Prozent bei 12.555,31 Punkten.

Handelstag im Zeichen des Fed-Leitzinsentscheids

An der Börse gilt als sicher, dass die Notenbank Fed ihren Leitzins am Abend (MESZ) zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte anhebt. Einige Investoren halten sogar einen Schritt von einem vollen Prozentpunkt für möglich. "Selbst ein historischer Zinsschritt von einem vollen Prozentpunkt allein würde morgen wohl keinen Crash am Aktienmarkt auslösen", sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. "Die so geschaffenen Fakten könnten sogar eine kleine Rally auslösen."

Für fast noch wichtiger als die Zinsentscheidung selbst halten Experten den geldpolitischen Ausblick der US-Notenbank. "Die Fed muss zumindest die Bedingungen klären, die erforderlich sind, um das Tempo der Zinserhöhungen auf 50 Basispunkte zu reduzieren", sagte Volkswirtin Blerina Uruci vom Vermögensverwalter T.Rowe Price.

Redaktion finanzen.net / Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag