Vor Fed-Zinsentscheid: DAX im Minus um 12.600 Punkte erwartet -- Asiens Börsen geben nach -- Bund übernimmt 99 Prozent der Anteile an Uniper -- Aurora Cannabis bleibt in der Verlustzone stecken

Der deutsche Aktienmarkt dürfte auch am Mittwoch weiter fallen.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen um 0,71 Prozent tiefer bei 12.581 Punkten. Am Vortag beendete er den Handel 1,03 Prozent tiefer bei 12.670,83 Punkten. Der TecDAX fällt vorbörslich um 0,5 Prozent auf 2.763 Zähler. Am Dienstag schloss er 1,06 Prozent leichter bei 2.777,68 Zählern.

Am Mittwoch dürften sich die deutschen Anleger vor dem Fed-Leitzinsentscheid am Abend zurückhalten und das Risiko scheuen. Es wird erwartet, dass die US-Notenbank den Leitzins kräftig erhöhen wird. Auch die EZB hat bereits eine weitere Zinserhöhung in Aussicht gestellt.

