Britische Band Muse bringt das erste NFT-Album auf die Nummer eins der Charts

• Das neue NFT-Album von Muse landet auf Platz 1 der UK-Charts• Erstes Album in den Charts mit NFT-Technologie• Die Käufer der NFT-Version erhalten verschiedene Vorteile

NFT-Album auf Platz eins der Charts

NFTs finden immer mehr Einzug in die Musikbranche. Nun hat es sogar die britische Band Muse mit ihrem neuen Album "Will Of The People" geschafft, zum ersten Mal überhaupt ein Album mit integrierten NFT-Features auf den ersten Platz der UK-Charts zu bringen. Denn wie BTC Echo berichtet, gibt es die neue Platte auch als sogenannte "Digitale Pressung" zu erwerben. Durch die Zusammenarbeit mit dem Label Warner Music UK und der Plattform für digitale Sammlungen Serenade wurde es für Fans möglich, weltweit NFTs des neuen Albums zu kaufen, unter denen sich ein besonderes Cover sowie downloadbare Musikdateien im FLAC-Format finden.

Laut t3n standen auf dem NFT-Marktplatz Serenade insgesamt 1.000 Stück der limitieren NFT-Versionen des Albums zum Verkauf. Bei Serenade handelt es sich um eine auf Umweltfreundlichkeit bedachte Krypto-Plattform, die von Polygon betrieben wird und deren Zweck es ist, Künstlern dabei zu helfen, vom aktuellen NFT-Hype zu profitieren. Die Kosten für das NFT-Album lagen bei 20 Pfund oder umgerechnet 23,77 Euro. Inzwischen ist die Kollektion bereits ausverkauft, nun kann man die NFT-Version des Albums nur noch über den großen NFT-Marktplatz OpenSea erwerben.

Die Besitzer erhalten exklusive Vorteile

Alle Muse-Fans, denen es gelungen ist, eine der NFT-Versionen von "Will Of The People" zu ergattern, dürfen sich nun über die speziellen Vorteile freuen, die mit dem Besitz der digitalen Pressung einhergehen. Zu diesen gehören Download-Versionen der Songs, ein besonderer "Sleeve" sowie digitale Autogramme der drei Band-Mitglieder. Darüber hinaus erscheinen die Namen aller 1.000 Käufer in der verlinkten Käuferliste. Wer sein Exemplar des NFT-Albums mit Gewinn weiterveräußern möchte, kann dies auf dem Sekundärmarkt selbstverständlich tun. Damit unterstützt man auch die Künstler, denn 15 Prozent des Wiederverkaufspreises landen bei der Band und ihrem Team.

Sebastian Simone, Vice President of Audience and Strategy bei Warner Records UK, wurde laut t3n in einem Interview vor der Veröffentlichung des Albums danach gefragt, ob die Gefahr besteht, dass die begrenzte Anzahl der NFT-Exemplare möglicherweise die Positionierung in den Charts verfälschen könnte. Der Manager war jedoch nicht der Ansicht, dass dieses Risiko besteht: "Wenn man die Charts beeinflussen will, gibt es definitiv Möglichkeiten, das zu tun. Bei Muse ist das nicht unbedingt notwendig, da sie [bereits] Zehntausende von Vorbestellungen haben. Wir gehen davon aus, dass der Platz 1 in dieser Woche sehr klar sein wird", so Simone in dem Interview. Und er sollte Recht behalten, denn "Will Of The People" landete klar auf Platz eins der UK-Charts.

Tatsächlich ist dies nicht das erste Mal, dass Muse ein Projekt gestartet hat, das mit der Krypto-Welt zusammenhängt: Im Jahr 2020 hatte die Band bereits in Zusammenarbeit mit CryptoKitties eigene Collectibles herausgebracht. Ob es auch in Zukunft noch weitere Krypto-Projekte der britischen Band geben wird, bleibt abzuwarten.

