"Die drei ???": Sony Music veröffentlicht NFT-Kollektion auf Marktplatz von twelve x twelve

• Sony Music Entertainment bringt NFT-Kollektion zu "Die drei ???" auf den Markt• Insgesamt 89 Cover-Illustrationen sollen neu interpretiert werden• Erste digitale Werke bereits auf Marktplatz der NFT-Plattform twelve x twelve erhältlich

"Die drei ???" dürften wohl so ziemlich jedem ein Begriff sein. Zu der allseits bekannten Buchreihe gibt es auch eine Hörspielserie, die von Sony Music Entertainment produziert wird - und seit neuestem auch eine NFT-Kollektion.

Krypto-Künstler interpretieren Cover-Illustrationen neu

Wie auf der "Die drei ???"-Website zu lesen ist, werden die Cover-Illustrationen der ersten 89 Folgen, die ursprünglich von der deutschen Künstlerin Aiga Rasch erschaffen wurden, von Krypto-Künstlern neu interpretiert und in moderne, digitale Kreationen verwandelt. Zu den Medien-Künstlern aus der deutschen NFT-Szene, die die Illustrationen neu interpretieren, gehören Marco Mori, Max Schwugier, Stefan Große Halbuer, Ghozt, Andreas Preis und Rabea Senftenberg. Von diesen Künstlern sind bereits NFTs zu "Die drei ??? und der Doppelgänger", "Die drei ??? und die gefährliche Erbschaft", "Die drei ??? und der tanzende Teufel", "Die drei ??? und der sprechende Totenkopf" und "Die drei ??? und der Karpatenhund" erschienen.

Die ersten beiden Drops sind bereits erfolgt

Der erste Drop erfolgte bereits am 7. September, der zweite am 13. September. Im Zuge dessen wurden fünf Cover-Illustrationen als limitierte "Collectors Edition" veröffentlicht und drei davon auch als Einzelstück "Golden One". Gekauft werden können die "Die drei ???"-NFTs auf dem Marktplatz von twelve x twelve. Wie Sony Music Entertainment Germany auf seiner "Die drei ???"-Website erklärt, können die NFTs einfach mit Kreditkarte gekauft werden, sodass Käufer nicht zwingend auf Kryptowährungen angewiesen sind. Um Transaktionsgebühren müssen sich Interessierte auch keine Gedanken machen, denn diese werden von twelve x twelve übernommen. Die NFTs der Collectors Edition können in einem gewöhnlichen Kaufprozess erworben werden - die Golden One-NFTs werden dagegen in einer Auktion angeboten. Während die Collectors Edition-NFTs somit also zu einem festen Preis von 30 Euro erhältlich sind, variiert der Preis bei den Golden Ones.

"Die drei ???" im Zeitalter von NFTs, Metaverse und Web3

Sony Music Entertainment Germany erklärt seinen Schritt mit der "Die drei ???"-NFT-Kollektion wie folgt: "Wir sind bereits in einem neuen digitalen Zeitalter rund um NFTs, Metaverse und Web3 angekommen. Ob digitale Kunst, digitale Musik oder digitale Community - digitale Assets machen auch vor der großen, spannenden Welt des Hörspiels keinen Halt. Wir sind daher stolz, dass wir gemeinsam mit twelve x twelve die erste NFT-Kampagne für Die drei ??? umsetzen. Das ikonische Cover-Artwork von Aiga Rasch hat schon immer eine große Bedeutung gespielt und Generationen geprägt. Umso mehr freuen wir uns auf die Reinterpretation der Cover-Artworks mit einzigartigen Künstler:innen."

Nachdem bisher erst fünf verschiedene Neuinterpretationen der Cover-Illustrationen als NFTs auf dem Marktplatz von twelve x twelve veröffentlicht wurden, dürfen sich Fans von "Die drei ???" noch auf zahlreiche weitere neue digitale Kreationen freuen.

