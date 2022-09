LG Art Lab: LGs NFT-Marktplatz bringt die Kunstgalerie ins eigene Wohnzimmer

LG steigt in den NFT-Markt ein

Wie LG in einer Pressemitteilung bekannt gibt, plant das koreanische Unternehmen mit seinen Fernsehern in Zukunft das Wohnzimmer seiner Kunden in eine Kunstgalerie zu verwandeln. Dafür wird die neue eigene NFT-Plattform "LG Art Lab" genutzt. "Mit einem integrierten NFT-Marktplatz und sicheren Zahlungsmöglichkeiten bietet LG Art Lab eine überzeugende, neue Möglichkeit, digitale Kunst auf Premium-Fernsehern von LG zu genießen und zu handeln," so die Pressemitteilung. Die Plattform soll von nun an in den USA auf allen Fernsehgeräten des Unternehmens mit webOS 5.0 oder höher verfügbar sein. Über den Startbildschirm aufgerufen, soll es die Plattform den Nutzern möglich machen, hochwertige digitale Kunstwerke zu kaufen, zu verkaufen und zu genießen. Vor allem durch die hohe Bildqualität und die großen Bildschirme sei dies laut dem Unternehmen das perfekte Medium, um die eigene NFT-Sammlung zu präsentieren.

Regelmäßig neue NFTs

Das erste Kunstwerk auf der digitalen Plattform ist ein Werk des bekannten Bildhauers Barry X Ball. Dieser ist vor allem für seine Neuinterpretationen von klassischen und modernistischen Skulpturen, die er mithilfe von neuesten 3D-Scan- und Drucktechnologien sowie traditioneller Techniken schafft, bekannt. Über die nächsten Wochen sollen sich Nutzer über die NFT-Serien "Metal" und "Stone" sowie Werke von anderen Künstlern freuen dürfen.

LG proudly presents LG Art Lab, our NFT marketplace that will host a highly curated selection of world-class artists from around the globe. We are excited to introduce our inaugural artist, BarryXBall, to highlight LG Art Lab's premier artists. - LG Art Lab (@LGArtLab) September 3, 2022

"LG präsentiert mit Stolz LG Art Lab, unseren NFT-Marktplatz, auf dem eine hochkarätige Auswahl von Künstlern aus aller Welt präsentiert wird. Wir freuen uns, unseren Eröffnungskünstler BarryXBall vorstellen zu können, um die besten Künstler des LG Art Labs zu präsentieren," so das Unternehmen via Twitter.

Das Hedera-Netzwerk

Das LG Art Lab überzeugt zunächst vor allem durch die niedrigen Kosten pro Transaktion (0,0001 US-Dollarcent) und dem sehr niedrigem Energieverbrauch des genutzten Hedera-Netzwerkes, wie Chris Jo, Senior Vice President, Head of Platform Business bei LG Electronics Home Entertainment Company, gegenüber TechCrunch erklärt. "Das Hedera-Netzwerk verbraucht erheblich weniger Energie als jeder andere Public Ledger, was es zur idealen Wahl für nachhaltige Initiativen macht und bedeutet, dass es die ESG-Anforderungen moderner Unternehmen und Investoren erfüllen kann," so Jo.

