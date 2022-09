Pussy Riot-Gründerin will mit NFTs Aktivismus stärken

• Künstlerinnen sollen auf NFT-Plattform gefördert werden• 10.000 Ukraine DAO-NFTs erwirtschaften Millionen für wohltätige Zwecke• Zugang zum Web3 als lebensverändernder Technologie auch für gesellschaftliche Randgruppen

Bekannt wurde Nadya Tolokonnikova 2012 als Mitglied von Pussy Riot, einer feministischen Performance- und Protestgruppe aus Russland. Mit ihrer Protestaktion gegen Putin in der Moskauer Christi-Erlöser-Kathedrale wurden Pussy Riot damals weltweit bekannt. Die Mitglieder der Gruppe wurden für ihre Protestaktionen umgehend verhaftet und teilweise über Jahre inhaftiert. Nadya Tolokonnikova nutzte ihre Erfahrungen während ihrer Haft und setzte sich nach ihrer Entlassung Ende 2013 verstärkt gegen Ungerechtigkeit und für soziale Veränderungen innerhalb der Gefängnismauern ein.

Bereits in den letzten Jahren nutzen die Pussy Riot um Nadya Tolokonnikova dezentrale Plattformen für die Finanzierung verschiedener sozialer Projekte. Tolokonnikova gründete gemeinsam mit den Krypto-Organisationen Trippy Labs und PleasrDAO die dezentralisierte Organisation Ukraine DAO. Mit verschiedenen NFTs, Musikvideos oder dem "Ukraine DAO", 10.000 NFTs der Ukrainischen Flagge, zu Beginn des Ukraine-Krieges konnten die Aktivistinnen bereits Millionen US-Dollar für verschiedene Hilfsorganisationen einsammeln.

⚡️US approves $600 million aid for Ukraine.



We raised ~$4mil.



Should we match Biden's donation?https://t.co/gCVrgW3yPf pic.twitter.com/YRFkysUdIC