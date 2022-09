Missbrauch von Umweltbonus: Fast jeder vierte in Deutschland verkaufte Tesla verschwunden - Exporte nach Dänemark?

Aktien in diesem Artikel Tesla 307,80 EUR

• Umweltbonus soll Nachfrage nach E-Autos steigern• Verkauf nach Ablauf der Mindesthaltedauer• Besonders Teslas von Missbrauch betroffen

Umweltbonus verspricht satte Prämienzahlungen für E-Autofahrer

Noch bis Ende des Jahres gilt der deutsche Umweltbonus, im Rahmen dessen Verbraucher in Deutschland beim Kauf oder Leasing von Elektro- und Hybridfahrzeugen mit Subventionszahlungen bezuschusst werden. Laut dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) können sich E-Autofahrer damit bei einer Mindesthaltedauer von sechs Monaten über eine Prämie von bis zu 6.000 Euro freuen. Dazu kommt laut "ADAC" ein Herstelleranteil von bis zu 3.000 Euro. Insgesamt sind damit also Prämienzahlungen von bis zu 9.000 Euro möglich.

Schneller Verkauf ins Ausland nach Mindesthaltedauer

Mit der Bonusprämie, die eigentlich zum Umstieg auf Erneuerbare Energien motivieren soll, wird Medienberichten zufolge aber bereits seit längerem Missbrauch betrieben. So schrieb etwa die "WirtschaftsWoche" im Februar 2022, dass die umweltfreundlicheren Vebrenneralternativen oftmals nach der Mindesthaltedauer, die je nach Modell bei mindestens sechs Monaten liegt, ins europäische Ausland veräußert werden. "Es ist nicht Sinn der Förderung, dass geförderte Autos nach Ablauf der Mindesthaltedauer regelmäßig ins europäische Ausland weiterverkauft werden und dies zu einem Geschäftsmodell für Händler und Käufer wird", hieß es in einer Erklärung des Bundeswirtschaftsministeriums gegenüber dem Blatt.

Anpassungen ab 2023 geplant

Daher kommt es ab 2023 zu einer Anpassung des bisherigen Bonussystems. So plant das BAFA ab dem 1. Januar 2023 die Reduzierung der Fördersätze, außerdem sollen Plug-In-Hybride nicht mehr subventioniert werden, wie es in einer Ankündigung heißt. Ab dem 1. September 2023 gilt der Bonus dann nur noch für Privatpersonen, ehe der maximale Nettolistenpreis, bis zu dem Fahrzeuge förderfähig sind, ab 2024 auf 45.000 Euro gesenkt werden sollen.

Fast jeder vierte Tesla von deutschen Straßen verschwunden

Gegenstand des Prämien-Missbrauchs waren zuletzt offenbar vor allem Autos des US-amerikanischen Elektroautobauers Tesla. "Fast jeder vierte Tesla ist in den letzten zehn Jahren von den deutschen Straßen verschwunden - dank staatlicher Subventionen -, was auf eine hohe Exportquote in Märkte mit hohen Kaufsteuern schließen lässt", schrieb Pkw-Analyst Matthias Schmidt Ende August 2022 unter Berufung auf Daten des Kraftfahrt-Bundesamts auf seinem Twitter-Profil. So sollen von den bis Juli 2022 ungefähr 98.000 Tesla-Fahrzeugen noch knapp 77.000 auf deutschen Straßen zu finden sein. Auf die Differenz von etwa 21.000 Autos kam der Experte, als er die Zulassungsdaten des KBA mit den Daten zum Kraftfahrzeugbestand verglich. Dies spreche daher für zahlreiche Exporte in Länder, in denen die Tesla-Fahrzeuge zu höheren Preisen zu haben sind.

Ist etwas faul im Staate Dänemark?

Ein beliebtes Ziel für gebrauchte Teslas ist "Teslamag" zufolge Dänemark. Demnach handelt es sich bei dem skandinavischen Land um den einzigen Staat in der EU, in dem das neue Basis-Modell des Musk-Konzerns, der Model Y, für einen höheren Preis zu haben ist als in Deutschland. Grund dafür dürfte die Luxussteuer, die dort beim Kauf von neuen E-Premiummodellen fällig wird. Kostet das Modell mit Hinterradantrieb in Deutschland etwa 53.990 Euro, werden in Dänemark 449.990 Kronen fällig - umgerechnet mehr als 60.000 Euro. Bei importierten Gebrauchtwagen aus dem Ausland fällt die Luxussteuer laut "EFAHRER" jedoch nicht an. Teslamag zufolge wurden zwischen Anfang 2020 und dem 30. August 9.574 gebrauchte Teslas nach Dänemark exportiert, wie eine Analyse eines namentlich nicht genannten Marktbeobachters ans Licht gebracht habe.

Dreistelliger Millionenschaden im Jahr

Der Schaden, der durch den Missbrauch des Umweltbonus entsteht, beläuft sich dem E-Auto-Portal zufolge pro Jahr auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Alleine 2021 dürfte dies den Staat etwa 240 Millionen Euro gekostet haben, wie das Center of Automotive Management (CAM) Anfang des Jahres schätzte. "Die derzeitigen Förderkulissen der Elektromobilität führen zu unerwünschten Nebeneffekten und erheblichen Marktverzerrungen", so CAM-Leiter Stefan Bratzel gegenüber dem "Handelsblatt". Trotzdem gilt: Auch wenn dieses Vorgehen vom BAFA nicht erwünscht ist, handelt es sich dabei nicht um eine Straftat, sofern die Mindesthaltedauer eingehalten wurde. So werben einige Autohändler sogar mit diesem Modell und versprechen "E-Auto-Fahren zum Fast-Nulltarif", so das Wirtschaftsblatt.

