Vodafone-Aktie zieht an: Tech-Unternehmer Xavier Niel steigt bei Vodafone ein

Der Kauf wurde über sein Investmentvehikel Atlas Investment abgewickelt, wie aus einer Mitteilung von Mittwoch hervorgeht. Atlas sieht demnach unter anderem Möglichkeiten, die Profitabilität von Vodafone zu steigern und in Deutschland den Breitbandausbau voranzutreiben. Es gebe zudem Möglichkeiten für die Konsolidierung der Vodafone-Geschäfte, hieß es. Der Kauf der Anteile an dem Telekommunikationsriesen kommt an der Börse gut an: Die Vodafone-Aktie legt im Londoner Handel zeitweise um 1,92 Prozent auf 1,08 Pfund zu.

Hinter Atlas Investment steht die NJJ Holding von Niel. Ihm gehört das Telekom-Unternehmen ILIAD mit Märkten in Italien, Polen und Frankreich. Laut Mitteilung ist Atlas Investment jedoch unabhängig von Iliad.

Das Internet- und Mobilfunkunternehmen hatte sich Anfang des Jahres bemüht, das Italien-Geschäft von Vodafone zu übernehmen. Iliad und Apax Partners hatten nach eigener Darstellung 11,25 Milliarden Euro in bar geboten. Die Briten lehnten die Übernahme jedoch im Februar ab. Der italienische Mobilfunkmarkt ist hart umkämpft. Die vier Anbieter Vodafone Italien, Iliad, TIM und Wind Tre buhlen mit niedrigen Preisen um Kunden.

/vrb/ngu/men

LONDON/PARIS (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ILIAD SA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ILIAD SA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ILIAD SA

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, ChameleonsEye / Shutterstock.com