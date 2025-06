Kursentwicklung im Fokus

Starker Wochentag in London: FTSE 100 beginnt Handel mit Gewinnen

09.06.25 09:27 Uhr

Wie bereits am Vortag richtet sich der FTSE 100 auch am Montag in der Gewinnzone ein.

Der FTSE 100 legt im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,01 Prozent auf 8.839,11 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,685 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8.837,91 Punkte an der Kurstafel, nach 8.837,91 Punkten am Vortag. Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8.850,87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.834,41 Zählern. So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht Noch vor einem Monat, am 09.05.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8.554,80 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, einen Stand von 8.679,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wies der FTSE 100 8.245,37 Punkte auf. Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 7,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8.908,82 Punkten. Bei 7.544,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief. Tops und Flops im FTSE 100 aktuell Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Flutter Entertainment (+ 2,25 Prozent auf 188,50 GBP), M&G (+ 1,35 Prozent auf 2,47 GBP), Ashtead (+ 1,19 Prozent auf 43,32 GBP), 3i (+ 0,91 Prozent auf 43,04 GBP) und Glencore (+ 0,82 Prozent auf 2,90 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil WPP 2012 (-1,32 Prozent auf 5,51 GBP), Rolls-Royce (-1,27 Prozent auf 8,74 GBP), Melrose Industries (-0,75 Prozent auf 4,64 GBP), BAE Systems (-0,65 Prozent auf 19,18 GBP) und Aviva (-0,56 Prozent auf 6,23 GBP). Die teuersten Konzerne im FTSE 100 Im FTSE 100 sticht die Vodafone Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.948.498 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 198,471 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf. FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,57 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor. Redaktion finanzen.net

