Leitzins im Fokus: US-Notenbank Fed entscheidet am Abend über weiteren Kurs der Geldpolitik

Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) bekanntgegeben. Erwartet wird eine erneute Leitzinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf eine Spanne von dann 3 bis 3,25 Prozent. Bereits im Juni und Juli hatte die Fed den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Es sind ungewöhnlich große Zinsschritte. Gewöhnlich zieht es die Fed vor, den Leitzins in Schritten von 0,25 Prozentpunkten anzuheben.

Im Anschluss an die Fed-Sitzung wird Notenbankchef Jerome Powell (um 20.30 Uhr MESZ) die Beweggründe der Entscheider vor Journalistinnen und Journalisten erläutern. Der Druck auf die Notenbank ist groß: Die US-Inflation ist weiterhin hoch. Zuletzt war die Enttäuschung groß, dass die Dynamik des Preisanstiegs im August weniger als erwartet nachließ. Insgesamt wäre es die fünfte Anhebung des Leitzinses der Fed in diesem Jahr. Die US-Notenbank ist den Zielen der Preisstabilität und Vollbeschäftigung verpflichtet.

