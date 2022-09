NIO-Aktie: Tesla-Konkurrent NIO arbeitet wohl an erster Swap Station in Deutschland

Expansionspläne für Europa

Der chinesische Elektroautohersteller NIO startete bereits 2021 seine Europa-Expansion und eröffnete mit seinem NIO House in Oslo die erste Verkaufsstelle außerhalb Chinas. In der zweiten Jahreshälfte 2022 will das Unternehmen außerdem den Verkauf seiner Autos in Deutschland, Schweden, Dänemark und den Niederlanden starten.

Laut NIO-Gründer und -CEO William Li und NIO Deutschland-Chef Ralph Kranz habe Deutschland bei den Expansionsplänen des Unternehmens Priorität: "Seit unseren Anfängen ist NIO mit diesem Land verbunden", hieß es in einem Brief der beiden. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass NIOs globales Designzentrum, in dem Entwürfe für neue Fahrzeuge entwickelt werden, seinen Sitz in München hat. "Die Design-DNA von NIO, die für alle unsere Designentscheidungen maßgeblich ist, wurde in unserem globalen Designzentrum in München entwickelt", so Li und Kranz.

NIO arbeitet wohl an Swap Station in Bayern

Nachdem NIO in Berlin inzwischen einen seiner Showrooms fertiggestellt hat, arbeite das Unternehmen, wie teslamag.de berichtet, im Elektroauto -Ladepark Sortimo Innovationspark Zusmarshausen (SIZ), der sich selbst als Europas innovativsten und größten Ladepark "mit 72 Ladesäulen in der ersten Ausbaustufe" bezeichnet, derzeit auch an einer Akku-Wechselstation, einer sogenannten Swap Station. Auf von einem Leser geschickten Fotos könne man laut teslamag.de erkennen, dass dort eine der Swap Stations entstehe. Der Standort sei seinen Angaben zufolge sogar indirekt bestätigt. So werde die Baustelle von NIO-Mitarbeitern überwacht, die ihn gebeten hätten, keine Aufnahmen zu machen. Der Leser habe den Baufortschritt so eingeschätzt, dass die Station schon bald bereit für die Inbetriebnahme sein sollte. Die offizielle Eröffnung dürfte, wie teslamag.de glaubt, mit dem Start der Auslieferungen des Modells ET7 erfolgen.

In China hat NIO, wie das Unternehmen kürzlich mitteilte, bereits 1.103 Power Swap Stations errichtet. NIO-User sollen nach Angaben des Unternehmens weltweit über 12 Millionen Batteriewechsel durchgeführt haben - der Tagesdurchschnitt liege bei über 30.000. Mit dem Einsatz des Power Swap Netzes werde neben mehr Sicherheit beim Laden eine bessere Unterstützung für Batterie-Upgrades angeboten.

NIO Power Europe-Werk in Ungarn

Unterstützung bei dem Ausbau seines Netzwerkes an Swap Stationen in Europa soll NIOs Power Europe-Werk in Ungarn liefern. Das Werk wird die erste Fabrik NIOs außerhalb von China sein und soll "neben der Produktion auch als Service-, Forschungs- und Entwicklungszentrum für NIOs Power Produkte in Europa dienen und sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem After-Sales-Service von Batteriewechselstationen, Schulungen für den Power-Betrieb in Europa sowie Forschung und Entwicklung von Power Produkten befassen", so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Das Werk werde den Bau von NIO Power Swap-Stationen in Norwegen, Deutschland, Schweden, Dänemark und den Niederlanden weiter vorantreiben und "eine solide Grundlage für lokale Batteriewechsel- und Ladedienstleistungen schaffen."

Daneben verkündete NIO bereits Ende 2021 den Abschluss einer strategischen Kooperationsvereinbarung mit Shell. Ziel sei die Zusammenarbeit in der Elektrofahrzeug- und Energiebranche weltweit zu vertiefen und im Zuge dessen gemeinsam Batterielade- und -wechselstationen zu errichten und zu betreiben.

Akku laden vs. Akku tauschen

Mit den Power Swap Stations bietet NIO auf dem Elektroautomarkt eine Alternative zum Ladevorgang, der selbst an Schnelladestationen nicht mit der Zeit eines Tausches an der Swap Station mithalten kann. So dauert der Tausch des Akkus, wie NIO in einem Video zeigt, nur wenige Minuten und geht vollautomatisch vor sich. Der Wagen fährt selbständig in die Station hinein, parkt exakt ein, woraufhin eine Maschine aus dem Boden hochfährt und die Batterie austauscht. Anschließend fährt das Auto wieder automatisch aus der Station heraus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com