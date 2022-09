Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - US-Leitzinsentscheid im Fokus

Vor der mit Spannung erwarteten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed dürften sich die Anleger am Mittwoch nicht aus der Deckung wagen. Der DAX wird vorbörslich um 0,59 Prozent leichter bei 12.596 Punkten erwartet.

2. Börsen in Fernost schwächer

Die wichtigsten asiatischen Indizes erleiden zur Wochenmitte Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei zeigt sich gegen 7:55 Uhr unserer Zeit um 1,17 Prozent schwächer bei 27.364 Punkten. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,16 Prozent auf 3.117 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil um 1,31 Prozent auf 18.535 Einheiten nach.

3. Leitzins im Fokus: US-Notenbank Fed entscheidet am Abend über weiteren Kurs der Geldpolitik

Zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate steht die US-Notenbank vor einer erneuten kräftigen Erhöhung des Leitzinses. Zur Nachricht

4. Bund wohl kurz vor Übernahme von Uniper - Gasumlage weiter Gegenstand von Debatten

Eine Verstaatlichung des Energiekonzerns Uniper steht allem Anschein nach kurz bevor. Zuletzt verdichteten sich die Hinweise, dass der angeschlagene Gasimporteur mehrheitlich vom Bund übernommen wird. Zur Nachricht

5. Aurora Cannabis bleibt in der Verlustzone stecken

Der Cannabis-Produzent Aurora Cannabis hat am Dienstag nach Börsenschluss seine Bücher geöffnet. Für Aurora Cannabis ist das vierte Geschäftsquartal 2022 mit einem Verlust von 618,8 CAD zu Ende gegangen. Im Vorjahreszeitraum war ein Minus von 134,0 Kanadischen Dollar erzielt worden. Zur Nachricht

6. Lagarde: EZB prüft ob geldpolitische Normalisierung ausreicht - Leitzinserhöhungen voraus

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei den nächsten Ratssitzungen erhöhen. Bei einer Rede in Frankfurt sagte Lagarde, dass die EZB eine Normalisierung ihrer Geldpolitik anstrebe und später entscheiden werde, ob das ausreicht, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Zur Nachricht

7. Google läutet Ende der Werbe-Cookies ein

Die werbetreibende Industrie im Internet muss sich unwiderruflich auf das Ende des Trackings mit Hilfe von Cookies einstellen. Das hat Google-Top-Manager Matt Brittin am Mittwoch auf der Werbemesse DMEXCO in Köln deutlich gemacht. Zur Nachricht

8. Verfallsdatum von 4,6 Millionen Impfstoffdosen von Moderna und Novavax abgelaufen

Die Bundesregierung muss immer mehr Corona-Impfstoff entsorgen. Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf die Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine FDP-Anfrage meldet, war bis 13. September das Verfallsdatum von insgesamt 4,6 Millionen Impfdosen abgelaufen. Zur Nachricht

9. Ölpreise leicht im Plus

Die Ölpreise sind am Mittwoch nach den Vortagsverlusten mit einem leichten Plus in den Handelstag gestartet. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 90,86 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 16 Cent auf 84,10 Dollar.

10. Euro kaum bewegt

Der Euro ist am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank Fed unverändert im Vergleich zum Vorabend in den Handel gestartet. Im frühen europäischen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro zuletzt 0,9961 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im New Yorker Handel.

