Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero in Grün

Die Delivery Hero-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 70,56 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 15.708 Punkten steht. Bei 71,22 EUR erreichte die Delivery Hero-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 70,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 111.118 Delivery Hero-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.04.2021 auf bis zu 141,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 28.01.2022 auf bis zu 62,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Delivery Hero-Aktie bei 156,27 EUR. Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,295 EUR je Delivery Hero-Aktie.

Die Delivery Hero SE zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in rund 40 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den online Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. 2020 wurde Delivery Hero in den DAX aufgenommen.

Redaktion finanzen.net

