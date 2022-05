Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Vormittag mit Abschlägen

Die Delivery Hero-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 33,25 EUR. Bei 33,20 EUR markierte die Delivery Hero-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 33,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Delivery Hero-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.919 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 136,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.05.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,61 Prozent hinzugewinnen. Am 28.04.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Delivery Hero-Aktie mit einem Verlust von 27,01 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero-Aktie wird bei 102,86 EUR angegeben.

Delivery Hero veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.918,75 EUR – ein Plus von 40,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delivery Hero 1.361,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 25.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Delivery Hero veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 24.08.2023.

In der Delivery Hero-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,788 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

