Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von Delivery Hero konnte um 02.06.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 36,19 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Delivery Hero-Aktie bei 36,41 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 680.246 Delivery Hero-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (134,95 EUR) erklomm das Papier am 03.09.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,88 EUR am 12.05.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Delivery Hero-Aktie 51,55 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero-Aktie wird bei 86,69 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Delivery Hero am 28.04.2022. Auf der Umsatzseite standen 1.918,75 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.361,30 EUR umgesetzt.

Delivery Hero wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 25.08.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Delivery Hero-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 24.08.2023.

Laut Analysten dürfte Delivery Hero im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,930 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

