Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Delivery Hero-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 34,14 EUR. Das Tagestief markierte die Delivery Hero-Aktie bei 33,59 EUR. Bei 34,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 74.732 Delivery Hero-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 74,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.04.2022 gab der Anteilsschein bis auf 26,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Delivery Hero-Aktie derzeit noch 30,40 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 102,86 EUR aus.

Am 28.04.2022 äußerte sich Delivery Hero zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.918,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.361,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Delivery Hero am 25.08.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Delivery Hero-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 24.08.2023.

Analysten gehen davon aus, dass Delivery Hero 2023 einen Verlust in Höhe von -2,808 EUR je Aktie ausweisen dürften.

