Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero tendiert am Dienstagmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Delivery Hero. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 28,64 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 28,64 EUR. Die Delivery Hero-Aktie sank bis auf 28,08 EUR. Bei 29,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 257.662 Delivery Hero-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.09.2023 bei 34,05 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,89 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,92 EUR am 05.02.2024. Der derzeitige Kurs der Delivery Hero-Aktie liegt somit 91,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Delivery Hero-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,38 EUR.

Delivery Hero ließ sich am 26.09.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Delivery Hero in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 132,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 132,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Delivery Hero am 05.02.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Delivery Hero-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 27.08.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Delivery Hero 2024 einen Verlust in Höhe von -1,659 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Delivery Hero-Aktie

August 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Delivery Hero-Aktie angepasst

MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Verlustzone