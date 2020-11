Delivery Hero-Aktie aktuell: Delivery Hero legt zu

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 97,96 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 12.008 Punkten liegt. Die Delivery Hero-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,54 EUR an. Bei 97,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 151.576 Delivery Hero-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.07.2020 00:00:00 markierte das Papier bei 106,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,85 EUR am 04.11.2019 00:00:00.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 104,08 EUR für die Delivery Hero-Aktie. In der Delivery Hero-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 -2,568 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Die Delivery Hero SE ist ein weltweit führender Anbieter von online Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com.

