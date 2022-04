Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero legt am Nachmittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die Delivery Hero-Papiere um 16:22 Uhr 3,8 Prozent. Der Kurs der Delivery Hero-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,11 EUR zu. Bei 46,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.431.721 Delivery Hero-Aktien.

Am 29.04.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 141,95 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 195,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 36,45 EUR fiel das Papier am 28.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Delivery Hero-Aktie 24,17 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 100,95 EUR.

Delivery Hero gewährte am 25.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 612,00 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 65,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,79 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Delivery Hero-Bilanz für Q2 2022 wird am 25.08.2022 erwartet. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 09.02.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Delivery Hero-Verlust in Höhe von -2,803 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Delivery Hero