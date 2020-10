Delivery Hero-Aktie aktuell: Delivery Hero legt zu

Zuletzt sprang die Delivery Hero-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 98,48 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 12.790 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Delivery Hero-Aktie bis auf 98,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 98,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 83.050 Delivery Hero-Aktien.

Am 06.07.2020 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 106,20 EUR. Bei einem Wert von 38,59 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2019).

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,27 EUR aus. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2021 ein Verlust in Höhe von -2,414 EUR je Delivery Hero-Aktie in den Büchern stehen.

Die Delivery Hero SE ist ein weltweit führender Anbieter von online Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com.

