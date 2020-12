Delivery Hero-Aktie aktuell: Delivery Hero im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von Delivery Hero nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 100,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 13.198 Punkten notiert. Die Delivery Hero-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 101,20 EUR. Bei 99,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 68.477 Delivery Hero-Aktien.

Am 09.11.2020 erreichte der Anteilsschein mit 116,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,69 EUR ab.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 110,08 EUR. Experten prognostizieren für das Jahr 2021 einen Verlust in Höhe von -2,632 EUR je Delivery Hero-Aktie.

Die Delivery Hero SE zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in rund 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den online Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. 2020 wurde Delivery Hero in den DAX aufgenommen.

