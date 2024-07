Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Mittag billiger

Blick auf Delivery Hero-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Delivery Hero. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 19,32 EUR.

Die Delivery Hero-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 19,32 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Delivery Hero-Aktie bis auf 18,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,49 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Delivery Hero-Aktien beläuft sich auf 234.913 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2023 bei 42,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Delivery Hero-Aktie derzeit noch 122,36 Prozent Luft nach oben. Am 05.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,92 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,77 Prozent könnte die Delivery Hero-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 54,88 EUR für die Delivery Hero-Aktie.

Am 26.09.2017 lud Delivery Hero zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2017 endete. Das EPS lag bei -0,98 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,98 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Delivery Hero mit einem Umsatz von insgesamt 132,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.08.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 28.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Delivery Hero.

Analysten gehen davon aus, dass Delivery Hero 2024 einen Verlust in Höhe von -1,141 EUR je Aktie ausweisen dürften.

