Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Mittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Delivery Hero. Die Delivery Hero-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 31,01 EUR nach.

Die Delivery Hero-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 3,1 Prozent auf 31,01 EUR nach. In der Spitze büßte die Delivery Hero-Aktie bis auf 30,05 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,44 EUR. Der Tagesumsatz der Delivery Hero-Aktie belief sich zuletzt auf 367.034 Aktien.

Am 05.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,74 Prozent könnte die Delivery Hero-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 05.02.2024 auf bis zu 14,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 51,89 Prozent könnte die Delivery Hero-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Delivery Hero 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,94 EUR je Delivery Hero-Aktie an.

Delivery Hero veröffentlichte am 26.09.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Delivery Hero ein Ergebnis je Aktie von -0,98 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.08.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 28.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,138 EUR je Delivery Hero-Aktie.

