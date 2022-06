Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Nachmittag im Bullenmodus

Die Aktie legte um 17.06.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 7,8 Prozent auf 33,78 EUR zu. Die Delivery Hero-Aktie legte bis auf 33,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 31,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.201.912 Delivery Hero-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 134,95 EUR erreichte der Titel am 03.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Delivery Hero-Aktie ist somit 74,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,88 EUR am 12.05.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,73 EUR je Delivery Hero-Aktie aus.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Delivery Hero hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.918,75 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.361,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.08.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Delivery Hero-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 24.08.2023.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Delivery Hero 2023 einen Verlust in Höhe von -2,958 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Delivery Hero-Aktie

Delivery Hero-Aktie gibt deutlich nach: Delivery Hero bestätigt Ziele vor DAX-Abstieg

NASDAQ-Notierung trotz Sitz in Deutschland: Warum die US-Börsen bei Startups beliebt sind

Übernahmefantasie treibt Aktien von HelloFresh, Delivery Hero und Just Eat Takeaway.com an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

Bildquellen: Delivery Hero