Delivery Hero Aktie News: Anleger schicken Delivery Hero am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Delivery Hero-Aktie notierte im XETRA-Handel um 24.05.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 4,4 Prozent bei 28,38 EUR. In der Spitze fiel die Delivery Hero-Aktie bis auf 28,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,99 EUR. Zuletzt wechselten 1.051.138 Delivery Hero-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2021 bei 134,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Delivery Hero-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 23,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 93,21 EUR.

Am 28.04.2022 hat Delivery Hero in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,95 Prozent auf 1.918,75 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.361,30 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Delivery Hero wird am 25.08.2022 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Delivery Hero.

Experten gehen davon aus, dass Delivery Hero im Jahr 2023 -2,805 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

