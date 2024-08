Delivery Hero im Blick

Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Nachmittag im Bullenmodus

29.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Delivery Hero zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Delivery Hero-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 7,0 Prozent im Plus bei 25,15 EUR.

Die Delivery Hero-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,0 Prozent auf 25,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Delivery Hero-Aktie bei 26,29 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.393.974 Delivery Hero-Aktien. Bei einem Wert von 35,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2023). Der aktuelle Kurs der Delivery Hero-Aktie ist somit 41,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 05.02.2024 auf bis zu 14,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,68 Prozent würde die Delivery Hero-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Delivery Hero 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Delivery Hero-Aktie bei 42,28 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2017 abgelaufenen Quartal legte Delivery Hero am 26.09.2017 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,98 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 EUR je Aktie erzielt worden. Delivery Hero hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 132,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren. Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 05.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Delivery Hero. Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,468 EUR je Delivery Hero-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Delivery Hero-Aktie Freundlicher Handel: MDAX liegt im Plus Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verliert zum Handelsstart Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus

