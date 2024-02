Fraport-Aktie höher: Nach Streik wieder normaler Betrieb am Frankfurter Flughafen

Dennoch mehr Zeit einplanen

Nach dem Luftsicherheitsstreik am Vortag ist der Frankfurter Flughafen am Freitag wieder in den Normalbetrieb zurückgekehrt.

Es könne punktuell zu kleinen Problemen kommen, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport am Vormittag. Bei großem Andrang könne es an verschiedenen Stellen haken, etwa am Check-in, den Sicherheitskontrollen sowie bei der Ein- und Ausreise. Die Passagiere sollten etwas mehr Zeit mitbringen, um sicher ihren Flug zu erreichen. Weil am Vortag mehr als 300 Flüge ausgefallen waren und Passagiere in Frankfurt nicht zusteigen konnten, sei es in den Terminals etwas belebter als an einem normalen Freitag. Geplant waren für diesen Tag am größten deutschen Flughafen 1137 Starts und Landungen.

Die Fraport-Aktie gewinnt am Freitag via XETRA zeitweise 1,21 Prozent auf 55,26 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)