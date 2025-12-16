DAX24.066 -0,7%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,68 +3,5%Nas22.990 -0,3%Bitcoin74.708 +1,7%Euro1,1774 +0,2%Öl58,98 -2,3%Gold4.303 ±-0,0%
Deutsche Börse-News: ETFs: "Das Kaufinteresse ist ungebrochen" (ETFs)

16.12.25 17:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.719,7 PKT -32,8 PKT -0,57%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
22.975,7 PKT -81,8 PKT -0,35%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Das Interesse an ETFs bleibt hoch. Vor allem Welt-Aktien-Indexfonds sind begehrt. Auch europäische Aktien und Edelmetalle werden gekauft. Im Handel mit US-Aktien-ETFs gibt erneut Gewinnmitnahmen.

16. Dezember 2025. FRANKFURT (Deutsche Börse). Zum Ende des Börsenjahres 2025 sind die Anlegerinnen und Anleger im ETF-Segment der Deutschen Börse immer noch sehr aktiv. "Wir hatten bei erhöhten Umsätzen fast 40 Prozent mehr Käufe als Verkäufe", berichtet Holger Heinrich von der Baader Bank AG. Frank Mohr von der Société Générale meldet in Summe ebenfalls einen Kaufüberhang. Bei globalen Aktien-ETFs fällt dieser deutlich aus, bei US-Aktien-Indexfonds eher moderat. Die beiden Segmente vereinen 70 Prozent aller Umsätze.

Welt-ETFs: Schwerpunkt auf Faktor- und Small-Cap-Strategien

Mohr meldet Käufe des Vanguard FTSE All-World (IE00BK5BQT80), während Heinrich von Investments in den iShares Edge MSCI World Value Factor (IE00BP3QZB59) und den Xtrackers World Small Cap Green Tech Innovators (LU2859297330) berichtet. Beide Händler sehen zudem starke Nachfrage nach dem Amundi MSCI World ESG Broad Transition (). "Bei den Welt-ETFs liegt der Schwerpunkt aktuell auf Faktor- und Small-Cap-Strategien", fasst Heinrich zusammen. Breit diversifizierte Welt-ETFs mit ESG-Filtern (IE0004CIQ1O4; IE000K1P4V37; IE0008YN55P8) werden hingegen mehrheitlich verkauft.

Gewinnmitnahmen im Nasdaq 100, Käufe des Stoxx Europe 600

Im Handel mit US-amerikanischen Aktien zeigt sich ein gemischtes Bild. Mohr registriert über verschiedene Anbieter hinweg Verkäufe der Nasdaq 100-Tracker (IE0032077012; IE00B53SZB19; IE00BMFKG444). Heinrich sieht starkes Interesse an speziellen wachstumsorientierten Strategie-ETFs wie dem JPMorgan US Growth Equity Active (IE000UZZ5SU2) und dem UBS MSCI USA Socially Responsible (IE00BJXT3B87).

Die europäischen ETFs sind geprägt von einer hohen Aktivität in aktiven und thematisch ausgerichteten Produkten, wie Heinrich erläutert. Käufe meldet er unter anderem für den Xtrackers Europe Equity Enhanced Active (IE00002ZKAP0) und den Amundi MSCI Europe Action (LU2608817958). Eher verkauft werden Small Cap und Value-Strategien, darunter der Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition (LU2572257470) und der SPDR MSCI Europe Value (IE00BSPLC306). Mohr sieht Engagements in verschiedenen Stoxx Europe 600-Indexfonds. "Insgesamt wird hier ein bisschen mehr gekauft."

Branchen-Indexfonds: Financials stark nachgefragt

Das Geschäft mit Branchen-ETFs ist mittlerweile etwas stärker verteilt. Der Tech-Sektor dominiert (bei etwas mehr Verkäufen) zwar unverändert, andere Bereiche gewinnen aber an Bedeutung. "Gutes Kaufinteresse? registriert Mohr vor allem für die Financials. Geordert werden der Amundi EURO STOXX Banks (LU1829219390) und der Invesco S&P World Financials ESG (IE00018LB0D8). Ebenfalls begehrt: Der VanEck Rare Earth and Strategic Metals (IE0002PG6CA6) und der VanEck Space Innovators (IE000YU9K6K2). Ivo Orlemann, Händler bei der ICF Bank, meldet anhaltende Käufe im Segment Rüstung & Verteidigung (IE000YYE6WK5; IE0002Y8CX98).

Silber-ETC dominieren den Rohstoff-Handel

"Hauptthema sind bei uns aber weiterhin die Edelmetalle", erklärt Orlemann. Ganz vorneweg ETCs auf Silber (JE00B1VS3333; IE00B43VDT70), dessen Preis sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt hat und auf neue Allzeithochs geklettert ist. Im Handel mit Krypto-ETNs sieht der Händler trotz starker Kursbewegungen "keine Aufregung bei den Anlegern". Der Bitcoin ist auf Wochensicht wieder etwas gefallen und notiert aktuell bei gut 87.000 US-Dollar.

Von Thomas Koch, 16. Dezember 2025 © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

