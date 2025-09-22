DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,20 -2,1%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.172 -0,2%Euro1,1772 -0,1%Öl67,26 -0,4%Gold3.648 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 Continental 543900 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Siemens Energy ENER6Y PUMA 696960
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen im Minus -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- BoJ hält Zins stabil und kündigt ETF-Verkäufe an -- Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT vor neuen Wachstumschancen? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT vor neuen Wachstumschancen?
Ströer-Aktie fällt nach gesenkter Jahresprognose deutlich zurück Ströer-Aktie fällt nach gesenkter Jahresprognose deutlich zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Deutsche Erzeugerpreise sinken im August

19.09.25 08:07 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Produzentenpreise in Deutschland sind im August stärker gesunken als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat reduzierten sich die Erzeugerpreise um 0,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Minus von 2,2 Prozent. Die Prognose hatte auf einen Rückgang um 1,8 Prozent gelautet.

Wer­bung

Ohne Energie ist der Index der Erzeugerpreise im August um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Im Jahresvergleich lag der Index um 0,8 Prozent höher.

Bei dieser Statistik werden die Preise ab Fabrik erhoben, also bevor die Produkte und Rohstoffe in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation geben. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 02:08 ET (06:08 GMT)