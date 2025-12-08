Deutsche Produktion steigt im Oktober stärker als erwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Produktion im verarbeitenden Sektor Deutschlands ist im Oktober deutlich stärker als erwartet gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sie sich gegenüber dem Vormonat um 1,8 Prozent und lag um 0,8 (September: minus 1,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Zuwachs von nur 0,3 Prozent prognostiziert. Der vorläufig für September gemeldete Produktionsanstieg von 1,3 Prozent wurde auf 1,1 Prozent revidiert. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich von August bis Oktober war die Produktion um 1,5 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor.

