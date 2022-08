Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 01.08.2022 12:22:00 Uhr 1,1 Prozent auf 172,40 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 172,80 EUR. Bei 170,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.636 Stück gehandelt.

Bei 172,80 EUR markierte der Titel am 01.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,23 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 26,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 175,10 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,98 EUR gegenüber 1,79 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.017,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 881,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q3 2022 wird am 19.10.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 30.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 7,78 EUR im Jahr 2022 aus.

