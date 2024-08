Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 188,45 EUR ab.

Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 188,45 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 186,80 EUR aus. Bei 187,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 45.511 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 28.06.2024 markierte das Papier bei 194,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 19,02 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 3,80 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 205,33 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Börse am 22.10.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 15.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 10,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Deutsche Börse-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zu