Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit Kurseinbußen

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 163,40 EUR nach. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 163,05 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 165,10 EUR. Bisher wurden heute 83.678 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 7,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 135,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,32 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 187,38 EUR an.

Am 19.10.2022 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 837,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 30,11 Prozent gesteigert.

Am 15.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 8,02 EUR je Aktie aus.

