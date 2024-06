Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 187,75 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 187,75 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 188,95 EUR. Mit einem Wert von 186,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 74.008 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,55 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 3,62 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,60 EUR am 20.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 18,72 Prozent wieder erreichen.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,96 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 203,00 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Deutsche Börse am 24.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 29.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,17 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

