Deutsche Börse-Aktie aktuell: Deutsche Börse zeigt sich fester

Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 149,20 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 12.757 Punkten tendiert. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 149,60 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 148,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 45.678 Deutsche Börse-Aktien.

Am 22.07.2020 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,15 EUR. Am 18.03.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,92 EUR.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 155,53 EUR. Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,70 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

Die Deutsche Börse AG ist eine der führenden europäischen Börsenorganisationen. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio der Gesellschaft umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten sowie der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme. Des Weiteren ist die Deutsche Börse AG Trägerin der Frankfurter Wertpapierbörse. Mit der vollelektronischen Handelsplattform Xetra und der Börse Frankfurt betreibt die Gesellschaft einen der umsatzstärksten Kassamärkte weltweit. Eurex zählt zu den weltweit führenden Börsen im Handel von Terminkontrakten wie Futures und Optionen. Clearstream, ein Tochterunternehmen der Deutschen Börse, bietet integrierte Banking-, Custody und Settlement-Dienstleistungen für den Handel von festverzinslichen Wertpapieren und Aktien. Die Informationsströme ihrer Märkte kanalisiert die Deutsche Börse über Market Data & Analytics. Kunden erhalten Produkte wie Kurse, Indizes und unternehmensbezogene Daten, die gezielt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. In ihrem eigenen Rechenzentrum betreibt das Unternehmen verschiedene Handelsplattformen weltweit und liefert die Technologie für internationale Finanzdienstleister.

