Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochnachmittag im Plus

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 173,25 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 174,15 EUR. Mit einem Wert von 171,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 123.642 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 175,90 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (135,80 EUR). Mit Abgaben von 27,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 180,52 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 26.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 1.017,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 881,70 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 19.10.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 30.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 7,89 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Börse