Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagmittag tiefer

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 173,45 EUR. Bei 173,25 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 173,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 63.025 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 175,90 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 1,39 Prozent zulegen. Bei 135,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 27,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 180,52 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 26.07.2022 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,98 EUR, nach 1,79 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.017,80 EUR – ein Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 881,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 19.10.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2023 erwartet.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 7,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com