Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag schwächer

Die Aktie notierte um 07.06.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 155,45 EUR. Bei 154,25 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 154,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.141 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.04.2022 bei 169,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 132,80 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 17,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 173,52 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 25.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,81 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1.187,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 855,10 EUR umgesetzt.

Am 26.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 26.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,29 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

