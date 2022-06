Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag schwächer

Um 08.06.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 152,20 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 152,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 154,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.944 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2022 markierte das Papier bei 169,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 11.06.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,61 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 173,52 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 25.04.2022. Das EPS belief sich auf 2,40 EUR gegenüber 1,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.187,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 38,88 Prozent gesteigert.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q2 2022 wird am 26.07.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 26.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,28 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Wie Experten die Deutsche Börse-Aktie im Mai einstuften

Beiersdorf und Rheinmetall sind DAX-Aufstiegskandidaten - Aktien schließen mit unterschiedlicher Tendenz

Deutsche Börse-Aktie mit Gewinnen: Eurex gewinnt neuen Kunden für Repo-Clearing

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Deutsche Börse