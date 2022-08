Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 172,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 172,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 174,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 157.360 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 175,90 EUR markierte der Titel am 09.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 1,82 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 135,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 175,60 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse veröffentlichte am 26.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,98 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.017,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 881,70 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.10.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 30.10.2023.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2022 auf 7,79 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com