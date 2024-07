Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 187,65 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 187,65 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 187,65 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 187,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.084 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 194,85 EUR erreichte der Titel am 28.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 3,84 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,68 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,97 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 203,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 29.07.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 10,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich freundlich

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich nachmittags im Plus

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen