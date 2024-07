Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag höher

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 188,50 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 189,00 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 189,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.921 Deutsche Börse-Aktien.

Am 28.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 194,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 3,37 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,98 EUR, nach 3,80 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 204,44 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 29.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 10,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start fester

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich freundlich

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich nachmittags im Plus