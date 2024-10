Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zieht am Dienstagvormittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 214,80 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 214,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 215,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 215,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.932 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 215,70 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Abschläge von 28,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,05 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 214,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,47 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

